Иркутского студента признали одним из лучших старост в России

Общество, Фото: пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области

Он стал лауреатом второй степени национальной премии «Студент года»



В Ростове-на-Дону объявлены результаты российской национальной премии «Студент года – 2019» в семи индивидуальных и семи коллективных номинациях. Финальный этап проходил с 14 по 18 ноября.



В этом году общими конкурсными испытаниями финального этапа премии для индивидуальных номинаций стали: «Самопрезентация», «Собеседование» с членами жюри, тест по истории Великой Отечественной войны, «Орфографический диктант».



В профильных испытаниях конкурсанты решали практические кейсы: спортсмены провели открытую тренировку с детьми, общественники решали кейсы, эрудиты писали интеллектуальный тест, председатели студенческих советов, старосты и иностранные студенты принимали участие в ролевой игре. Специальным заданием для коллективных номинаций стало «Социальное проектирование».



В финале приняли участие 600 студентов из 55 регионов РФ. Обладателем гран-при «Студент года» стала студентка Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Зарина Бикмуллина.



Иркутскую область представляли десять студентов. По итогам конкурсных испытаний Максим Вурганов из Байкальского госуниверситета стал лауреатом второй степени в номинации «Староста года». Об этом сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области.

