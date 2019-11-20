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Педагог из Бурятии вышла в финал всероссийского конкурса

Педагог из Бурятии вышла в финал всероссийского конкурса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Педагог Дарима Цыренова пошла в десятку сильнейших в номинации «художественная»

В Пензе с 18 по 21 ноября проходит финал конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Во всероссийском конкурсе участвуют 69 педагогов со всей страны, его цель - повысить значимость и престиж профессии педагога дополнительного образования.

Бурятию на конкурсе представляет Дарима Цыренова, педагог дополнительного образования Сосново-Озерской школы №1 Еравнинского района. Она прошла заочный этап федерального конкурса и вошла в десятку сильнейших в номинации «художественная», сообщили в минобрнауки Бурятии.

Всего на конкурсе заявлено восемь номинаций: техническая, художественная, естественно-научная, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая. Также добавились две новые номинации: «Профессиональный дебют» и «Наставничество в дополнительном образовании».

Федеральный этап состоит из двух туров, включающих несколько конкурсных испытаний: открытое занятие, импровизированный конкурс на владение универсальными компетенциями, выполнение двух заданий на применение образовательных и педагогических технологий и разрешение педагогической ситуации, также конкурсант должен будет побеседовать с представителем минпросвещения России.

По итогам финала будут определены восемь лауреатов и абсолютный победитель конкурса, а также победитель по итогам общественного голосования «Приз зрительских симпатий». Церемония закрытия конкурса состоится 21 ноября.

Как сообщал «Байкал-Daily», осенью учитель улан-удэнской гимназии №14 Алексей Тихонов занял первое место во всероссийском конкурсе педагогического мастерства «История в школе: традиции и новации».


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