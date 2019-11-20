Иркутские танцоры стали призёрами чемпионата Европы

Общество, Фото: пресс-служба администрации города Иркутска

В Варшаве прошли соревнования по латиноамериканскому секвею



Танцевальный дуэт из Иркутска стал бронзовым призёром чемпионата Европы по латиноамериканскому секвею. Соревнования прошли 10 ноября в польской столице Варшаве.



Россию представили Дмитрий Плешков и Анастасия Кульбеда (г. Пермь), Степан Поддуев и Маргарита Сибелева (г. Волгоград), Илья Белобородов и Виктория Кочкина (г. Иркутск), Павел Щеплецов и Алина Хромецкова (г. Москва).



В тройку призёров вошли представители Германии и России. На третью ступень пьедестала почёта поднялись воспитанники иркутского танцевального клуба «Байкал-Данс» Илья Белобородов и Виктория Кочкина. Дуэт танцоров тренируют Виктор и Оксана Белобородовы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.



Справка



Секвей – это произвольная композиция, исполняемая танцевальной парой в течение трёх минут. В нём разрешено использовать от 1 до 5 ритмов латиноамериканской или европейской программ соответственно.

