В Варшаве прошли соревнования по латиноамериканскому секвею
Танцевальный дуэт из Иркутска стал бронзовым призёром чемпионата Европы по латиноамериканскому секвею. Соревнования прошли 10 ноября в польской столице Варшаве.
Россию представили Дмитрий Плешков и Анастасия Кульбеда (г. Пермь), Степан Поддуев и Маргарита Сибелева (г. Волгоград), Илья Белобородов и Виктория Кочкина (г. Иркутск), Павел Щеплецов и Алина Хромецкова (г. Москва).
В тройку призёров вошли представители Германии и России. На третью ступень пьедестала почёта поднялись воспитанники иркутского танцевального клуба «Байкал-Данс» Илья Белобородов и Виктория Кочкина. Дуэт танцоров тренируют Виктор и Оксана Белобородовы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
Справка
Секвей – это произвольная композиция, исполняемая танцевальной парой в течение трёх минут. В нём разрешено использовать от 1 до 5 ритмов латиноамериканской или европейской программ соответственно.
Иркутские танцоры стали призёрами чемпионата Европы
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