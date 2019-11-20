На сегодня привито от гриппа и ОРВИ более 508 тысяч человек
Заболеваемость ОРВИ в Бурятии находится на сезонном уровне, не превышает эпидемических порогов. Случаев гриппа не зарегистрировано, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.
В Бурятии привито 508 856 человек, что составило 51,8% от численности населения. В том числе в рамках национального календаря профилактических прививок привито 495 145 человек, или 99,9% от плана.
Вакцинация населения против гриппа продолжается.
Жители Бурятии гриппом пока не болеют
Общество, Фото:
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