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Борцы Агинского округа соберутся на турнир

Борцы Агинского округа соберутся на турнир
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Участвовать могут уроженцы округа, проживающие за его пределами

В Агинском Бурятском округе идёт подготовка к проведению XIX турнира по вольной борьбе «Кубок памяти Цыренова Бадмы Цыреновича». Это одно из любимых спортивных мероприятий агинцев увековечивает память видного хозяйственного, партийного и советского руководителя Агинского Бурятского автономного округа, депутата Верховного Совета СССР трёх созывов с 1966 по 1975 гг. Б.Ц. Цыренова.

Соревнования в этом году пройдут 29 и 30 ноября в посёлке Агинское в региональном центре спортивной подготовки по национальным видам спорта Забайкальского края. Мандатная комиссия будет проведена 29 ноября с 10 до 14 часов. Взвешивание начнётся с 15:00. Судейская коллегия – с 16:00. Начало соревнований – 30 ноября с 9 утра.

В соревнованиях традиционно участвуют по одной сборной команде Агинского, Дульдургинского и Могойтуйского районов по трём возрастным группам. В частности, юноши 15-16 лет будут бороться в весовых категориях 45 кг, 48 кг, 51 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 71 кг, 80 кг, свыше 80 кг. Мужчины до 35 лет: 57 кг, 61 кг, 65 кг, 70 кг, 74 кг, 86 кг, 97 кг, до 125 кг. Мужчины (ветераны) старше 36 лет: 57 кг, 61 кг, 65 кг, 70 кг, 74 кг, 85 кг, 97 кг, до 125 кг. В состав команд могут входить уроженцы районов, проживающие за пределами округа. Об этом сообщает паблик «Борцы Бурятии».
борьба спорт вольная борьба турнир Агинский Бурятский округ
 
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