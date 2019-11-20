У юбилярши – 23 внука и 35 правнуков
15 ноября в Курумканском районе Бурятии свой 90-летний юбилей отметила труженица тыла Сындухей Бадмаева.
Сындухэй Гармаевна родилась в 1929 году в семье крестьянина-бедняка Гармы Санхаровича Аюшеева. В семье она была старшим ребенком, кроме неё воспитывалось трое детей. Детство её прошло у подножья священной горы Барагхан, в селе Элэсун. С детских лет помогала родителям доить коров, пасти телят, ухаживать за братьями и сестрой.
Когда началась Великая Отечественная война, ей было двенадцать лет. Она пошла работать в колхоз свинаркой. Через два года перешла на должность чабана, летом косила сено, осенью принимала участие в уборке урожая. Зимой возила лёд с речки для погреба-ледника.
После войны, в 1949 году, вышла замуж за Мунко Буянтуевича Бадмаева. Родили и воспитали восемь детей. В послевоенное время, вместе с мужем устроилась работать в Усть-Баргузинский водопуть. До выхода на заслуженный отдых трудилась помощником воспитателя в детском саду «Снежок».
Сындухей Гармаевна награждена орденом «Материнская слава», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», почётными грамотами. Имеет 23 внука и 35 правнуков. Об этом сообщает пресс-служба администрации Курумканского района.
В Курумканском районе Бурятии 90-летие отметила труженица тыла
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Лучшей на спартакиаде признана сборная Эхирит-Булагатского района
Соревнования в Каменске выиграла команда Улан-Удэ
Вот уже 55 лет она работает неврологом в Балейской ЦРБ
10 образовательных организаций города смогут получить субсидии до 350 тысяч рублей
Подведены итоги голосования «Народных инициатив 2020»
В здании выполнены основные работы
Лыжница из Бурятии передала привет из Лапландии
Полёты в аэропорт Камрань начнутся уже с конца декабря
С 22 ноября на медкомиссии придётся сдавать мочу и кровь
ТОС представляет собой единый этнографический комплекс, состоящий из нескольких объектов
Зрителей ждут бурятские песни в необычной аранжировке
Игра пройдёт на этой неделе в выходной
Творческое состязание продлится до 22 ноября
Учреждение посетили родственники осуждённых
Победителю международного турнира вручили грамоту и шахматы