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В Курумканском районе Бурятии 90-летие отметила труженица тыла

В Курумканском районе Бурятии 90-летие отметила труженица тыла
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Курумканского района
У юбилярши – 23 внука и 35 правнуков

15 ноября в Курумканском районе Бурятии свой 90-летний юбилей отметила труженица тыла Сындухей Бадмаева.

Сындухэй Гармаевна родилась в 1929 году в семье крестьянина-бедняка Гармы Санхаровича Аюшеева. В семье она была старшим ребенком, кроме неё воспитывалось трое детей. Детство её прошло у подножья священной горы Барагхан, в селе Элэсун. С детских лет помогала родителям доить коров, пасти телят, ухаживать за братьями и сестрой.

Когда началась Великая Отечественная война, ей было двенадцать лет. Она пошла работать в колхоз свинаркой. Через два года перешла на должность чабана, летом косила сено, осенью принимала участие в уборке урожая. Зимой возила лёд с речки для погреба-ледника.

После войны, в 1949 году, вышла замуж за Мунко Буянтуевича Бадмаева. Родили и воспитали восемь детей. В послевоенное время, вместе с мужем устроилась работать в Усть-Баргузинский водопуть. До выхода на заслуженный отдых трудилась помощником воспитателя в детском саду «Снежок».

Сындухей Гармаевна награждена орденом «Материнская слава», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», почётными грамотами. Имеет 23 внука и 35 правнуков. Об этом сообщает пресс-служба администрации Курумканского района.
Бурятия Курумканский район долгожитель ветераны юбилей
 
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