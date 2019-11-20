В составе сборной России выступали три уроженца Бурятии
С 15 по 16 ноября в Мюнхене состоялся финальный этап Кубка мира 2019 по стрельбе из арбалета. В составе сборной России выступали три представителя Бурятии - чемпионы мира 2019 года Анна Сушко, Валентина Протасова и Андрей Федосеев.
Анна Сушко вместе со спортсменом из Архангельска Станиславом Кузнецовым завоевала бронзовую медаль соревнований.
Анна также завоевала серебро в стрельбе на 10 метров, уступив Екатерине Паршуковой всего одно очко: борьба была настолько серьёзной, что девушки сделали ещё по два дополнительных выстрела после десяти основных, сообщили в пресс-службе минспорта Бурятии.
Улан-удэнка завоевала две медали на Кубке мира по стрельбе из арбалета
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