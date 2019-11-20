 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Ноября

20 Ноября

Популярное

Улан-удэнка завоевала две медали на Кубке мира по стрельбе из арбалета

Улан-удэнка завоевала две медали на Кубке мира по стрельбе из арбалета
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В составе сборной России выступали три уроженца Бурятии

С 15 по 16 ноября в Мюнхене состоялся финальный этап Кубка мира 2019 по стрельбе из арбалета. В составе сборной России выступали три представителя Бурятии - чемпионы мира 2019 года Анна Сушко, Валентина Протасова и Андрей Федосеев.

Анна Сушко вместе со спортсменом из Архангельска Станиславом Кузнецовым завоевала бронзовую медаль соревнований.

Анна также завоевала серебро в стрельбе на 10 метров, уступив Екатерине Паршуковой всего одно очко: борьба была настолько серьёзной, что девушки сделали ещё по два дополнительных выстрела после десяти основных, сообщили в пресс-службе минспорта Бурятии.
спорт стрельба из арбалета
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске разыскивают родственников погибших красноармейцев
В Иркутске разыскивают родственников погибших красноармейцев
Общество, 21.11.2019
Бойцы 2-го стрелкового батальона 763 стрелкового полка погибли в Ленинградской области
Полицейские в Улан-Удэ рассказали родителям о правах детей
Полицейские в Улан-Удэ рассказали родителям о правах детей
Общество, 21.11.2019
Мероприятие проводилось в библиотеке
В Улан-Удэ чествовали руководителей городских детсадов
В Улан-Удэ чествовали руководителей городских детсадов
Общество, 21.11.2019
Заведующих наградили почётными грамотами за добросовестный труд
Между Читой и Иркутском в Новый год пустят дополнительный поезд
Между Читой и Иркутском в Новый год пустят дополнительный поезд
Общество, 21.11.2019
Поезд отправится из Читы 27 декабря и 6 января
Борцы Бурятии примут участие в международном турнире на Кавказе
Борцы Бурятии примут участие в международном турнире на Кавказе
Общество, 21.11.2019
Сейчас они находятся в Северной Осетии на сборах перед соревнованиями
Житель Бурятии отметил 100-летие
Житель Бурятии отметил 100-летие
Общество, 21.11.2019
Долгожитель живёт в Горячинске
Жителя Бурятии оштрафовали за заросший участок
Жителя Бурятии оштрафовали за заросший участок
Общество, 21.11.2019
Крупный сельхозучасток зарос кустарниками
Чемпионка мира по высшему пилотажу прилетела в Бурятию
Чемпионка мира по высшему пилотажу прилетела в Бурятию
Общество, 21.11.2019
Свою историю успеха молодёжи рассказала лётчик-инструктор 1-го класса Светлана Капанина
В Бурятии ищут педагогов и студентов для участия в конкурсе Выготского
В Бурятии ищут педагогов и студентов для участия в конкурсе Выготского
Общество, 21.11.2019
Победители конкурса получат денежные призы и новые возможности профессионального роста
В Бурятии в боевой подготовке применят опыт Армейских игр
В Бурятии в боевой подготовке применят опыт Армейских игр
Общество, 21.11.2019
По новой программе пройдут обучение мотострелковые и разведывательные подразделения
В улан-удэнском музее покажут фильм по выбору пользователей
В улан-удэнском музее покажут фильм по выбору пользователей
Общество, 21.11.2019
Показ картин в выходные дни в музее становится уже традиционным
В Бурятии оляпки устраивают «разборки»
В Бурятии оляпки устраивают «разборки»
Общество, 21.11.2019
В Баргузинском заповеднике рассказали о жизни птиц, которых за повадки прозвали «таёжными пингвинчиками»
В школах Иркутской области будут бесплатно кормить детей-инвалидов
В школах Иркутской области будут бесплатно кормить детей-инвалидов
Общество, 21.11.2019
В окончательном чтении приняты законопроекты, предусматривающие обеспечение детей-инвалидов бесплатным горячим питанием в школах Иркутской области
Хоронить улан-удэнцев теперь можно в урнах
Хоронить улан-удэнцев теперь можно в урнах
Общество, 21.11.2019
Также через год на кладбище откроется колумбарная стена
Рэпер из Улан-Удэ Luxor выпустил клип «Тайна»
Рэпер из Улан-Удэ Luxor выпустил клип «Тайна»
Общество, 21.11.2019
Видео на YouTube на сегодня просмотрели более 47 тысяч раз

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^