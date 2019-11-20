В Бурятии матери дошкольников смогут бесплатно пройти профобучение

Участие в программе позволит повысить квалификацию или переобучиться



В Бурятии стартует программа по переобучению и повышению квалификации женщин с детьми. Программа запущена в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей возрасте до трёх лет» национального проекта «Демография», сообщает пресс-служба правительства республики.



Право бесплатно пройти обучение получат как матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, так и женщины, которые не состоят в трудовых отношениях и имеют детей дошкольного возраста.



Участие в программе предоставит возможность повысить квалификацию, чтобы вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место, или переобучиться по профессии, востребованной на региональном рынке труда.



Для женщин, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, предусмотрена выплата стипендии на время обучения в размере МРОТ, увеличенного на районный коэффициент.



В следующем году обучение должны пройти около 350 женщин. На их обучение из федерального бюджета выделены 20 млн рублей.



В настоящее время профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет, реализуется за счёт республиканского бюджета. В 2019 году прошло обучение 160 женщин. Привлечение федерального финансирования позволит увеличить количество обучающихся более чем в два раза.



