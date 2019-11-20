10 образовательных организаций города смогут получить субсидии до 350 тысяч рублей
В Улан-Удэ заканчивается акция «Твои налоги – твоя школа и детский сад». У горожан есть уникальная возможность поддержать детские сады и школы, где обучаются их дети. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по образованию.
Пять школ и пять детских садов, набравших наибольшее количество голосов, смогут претендовать на субсидии для укрепления материально-технической базы:
- I место – 350 тыс. руб.,
- II место – 300 тыс. руб.,
- III место – 200 тыс. руб.,
- IV место – 100 тыс. руб.,
- V место – 50 тыс. руб.
Участниками акции могут стать граждане, уплатившие местные налоги за 2018 год и не имеющие задолженности за прошлые годы. Акция продлится по 30 ноября. Проголосовать за «свой» детский сад и школу можно на сайте администрации: https://ulan-ude-eg.ru/deyatelnost/aktsiya-tvoi-nalogi-tvoya-shkola-detskiy-sad/
Улан-удэнцы могут выбрать «свои» сады и школы для субсидии
Общество, Фото:
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