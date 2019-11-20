В Улан-Удэ определили лучшего участкового

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Им стал капитан полиции Цырен Бадмажабэ



В управлении МВД России по Улан-Удэ прошёл конкурс «Лучший участковый уполномоченный полиции и подразделение ОУУПиПДН УВМД».



Для участия в конкурсе были отобраны наиболее опытные, имеющие хорошие результаты в оперативно-служебной деятельности участковые уполномоченные полиции.



Первым этапом конкурса стала стрельба из пистолета Макарова. Вторым этапом – проверка физической подготовки и владения боевыми приёмами борьбы. Также полицейских проверили на знание законодательства и ведомственных нормативных правовых актов.



В результате лучшим участковым уполномоченным Улан-Удэ стал капитан полиции Цырен Бадмажабэ, который несёт службу в отделе полиции №1 и обслуживает микрорайон Загорск.



На торжественном собрании, посвящённом Дню участковых уполномоченных полиции, ему вручили благодарственное письмо администрации Улан-Удэ и денежную премию.



Занявшие второе и третье место участковые уполномоченные полиции Владимир Бандееви Игорь Мерхусеев также получили благодарственные письма и денежные премии.



По результатам конкурса «Лучшим подразделением ОУУПиПДН» стал коллектив отдела полиции №2. Руководителю подразделения вручили благодарственное письмо администрации Улан-Удэ и денежную премию, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

