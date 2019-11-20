Им стал капитан полиции Цырен Бадмажабэ
В управлении МВД России по Улан-Удэ прошёл конкурс «Лучший участковый уполномоченный полиции и подразделение ОУУПиПДН УВМД».
Для участия в конкурсе были отобраны наиболее опытные, имеющие хорошие результаты в оперативно-служебной деятельности участковые уполномоченные полиции.
Первым этапом конкурса стала стрельба из пистолета Макарова. Вторым этапом – проверка физической подготовки и владения боевыми приёмами борьбы. Также полицейских проверили на знание законодательства и ведомственных нормативных правовых актов.
В результате лучшим участковым уполномоченным Улан-Удэ стал капитан полиции Цырен Бадмажабэ, который несёт службу в отделе полиции №1 и обслуживает микрорайон Загорск.
На торжественном собрании, посвящённом Дню участковых уполномоченных полиции, ему вручили благодарственное письмо администрации Улан-Удэ и денежную премию.
Занявшие второе и третье место участковые уполномоченные полиции Владимир Бандееви Игорь Мерхусеев также получили благодарственные письма и денежные премии.
По результатам конкурса «Лучшим подразделением ОУУПиПДН» стал коллектив отдела полиции №2. Руководителю подразделения вручили благодарственное письмо администрации Улан-Удэ и денежную премию, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ определили лучшего участкового
Общество, Фото:
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