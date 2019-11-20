Бывшим спортсменам установили ежемесячные выплаты
Президент России Владимир Путин подписал указ о стипендии для победителей и призёров международных соревнований «Дружба-84», входившим в сборную СССР.
Победителям будут ежемесячно выплачивать стипендию в 52 тысячи рублей. Серебряным призёрам выплата составит 39 тысяч рублей, бронзовым – 30 тысяч рублей.
В Бурятии стипендию от президента будут получать два человека –заслуженный мастер спорта, прославленная легкоатлетка и тренер Надежда Мироманова и заслуженный мастер спорта СССР, тренер, лучница Ханда-Цырен (Светлана) Гомбожапова. Надежда Мироманова стала серебряным призёром на альтернативных олимпийских играх 1984 года в семиборье. Ханда-Цырен (Светлана) Гомбожапова стала победительницей «Дружбы-84» в стрельбе из лука.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее чемпионам и призёрам международных игр «Дружба-84» в Бурятии назначили ежемесячную денежную выплату пожизненно в размере 24 тысяч рублей. Новые поправки коснулись только одного человека - Надежду Мироманову, так как другая победительница Игр Ханда-Цырен (Светлана) Гомбожапова выступала на соревнованиях не за Бурятию, а за Читу.
В Бурятии победитель и призёр «Дружбы-84» будут получать стипендию от Путина
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