В Бурятии осуждённым разрешали свободно ходить по больнице

Прокуратура выявила ряд нарушений в лечебно-исправительном учреждении



Прокуратура Бурятии проверила деятельность лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) № 5 УФСИН.



Установлено, что администрация учреждения в нарушение уголовно-исполнительного законодательства не в полной мере обеспечивала режимные требования о постоянном надзоре за осуждёнными. Они могли свободно перемещаться по корпусу больницы и территории без сопровождения сотрудников ЛИУ.



В нарушение норм трудового законодательства одному из осуждённых не производилась доплата за работу во вредных условиях труда.



- Вопреки законодательству о здравоохранении и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения сотрудниками туберкулёзной больницы нарушались условия и сроки хранения лекарственных средств, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Выявлены нарушения норм пожарной безопасности. Не на всех объектах было обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты.



В ходе проверки нарушения частично устранены. Прокуратура республики внесла представление начальнику УФСИН России по Бурятии. Представление находится на рассмотрении, сообщили в прокуратуре.

