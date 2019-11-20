Прокуратура выявила ряд нарушений в лечебно-исправительном учреждении
Прокуратура Бурятии проверила деятельность лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) № 5 УФСИН.
Установлено, что администрация учреждения в нарушение уголовно-исполнительного законодательства не в полной мере обеспечивала режимные требования о постоянном надзоре за осуждёнными. Они могли свободно перемещаться по корпусу больницы и территории без сопровождения сотрудников ЛИУ.
В нарушение норм трудового законодательства одному из осуждённых не производилась доплата за работу во вредных условиях труда.
- Вопреки законодательству о здравоохранении и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения сотрудниками туберкулёзной больницы нарушались условия и сроки хранения лекарственных средств, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Выявлены нарушения норм пожарной безопасности. Не на всех объектах было обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты.
В ходе проверки нарушения частично устранены. Прокуратура республики внесла представление начальнику УФСИН России по Бурятии. Представление находится на рассмотрении, сообщили в прокуратуре.
В Бурятии осуждённым разрешали свободно ходить по больнице
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