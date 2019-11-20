Профилактические мероприятия проходят в школах, колледжах и трудовых коллективах
В рамках международного дня отказа от курения жителей Бурятии призывают бросить курить и начать здоровый образ жизни.
Ежегодно в третий четверг ноября отмечается День отказа от курения (No Smoking Day). Традиционно эта дата отмечается с 1977 года по инициативе онкологического сообщества США. В 2019 году День отказа от курения отметят 21 ноября.
Будут проведены профилактические мероприятия в гимназии №59, школе №17, школе №26, республиканской Мариинской школе-интернате, Байкальском многопрофильном колледже, Улан-Удэнском институте железнодорожного транспорта.
Врачи провели лекции для коллектива отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых МВД, для призывников в республиканском сборном пункте военного комиссариата.
21 ноября состоится награждение победителей городского конкурса детского рисунка «Мир без табачного дыма», сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.
Жителей Бурятии призывают массово бросить курить в четверг
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