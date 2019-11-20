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В Бурятии определят чемпиона КВН

В Бурятии определят чемпиона КВН
Общество,  Фото:из архива
Финал республиканской лиги КВН состоится 21 ноября в Улан-Удэ

21 ноября в Улан-Удэ в КДЦ «Рассвет» состоится финал республиканской лиги КВН (12+), на котором определят чемпиона игр КВН 2019 года.

В течение года команды боролись за выход в финал. В апреле на фестиваль республиканской лиги КВН вышло 20 команд. Чтобы попасть в финал необходимо было пройти Фестиваль, 1/4 финала и 1/2 финала. Итак, в финале сойдутся пять команд: «АжДоСлёз» (ВСГУТУ), «Дуэт Вдвоём», «Чакра Фролова» (сборная УУАЗ), «ШЛЯПА» (Баярто Мункин), «СПК» (сборная Педагогического колледжа).

- Команды будут бороться за первые, вторые, третьи места. Также организаторы учредили специальный приз «Кубок Евгения Замалиева». Этот приз достанется самой волевой, принципиальной и преданной КВНу команде, - сообщил лидер КВН-движения Бурятии Чингис Болотов.

Для зрителей будут организованы бесплатные автобусы с филармонии до КДЦ «Рассвет» и обратно.
КВН
 
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