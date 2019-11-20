В Улан-Удэ ход реконструкции спортшколы можно посмотреть по камерам

Отремонтированная спортивная школа «Золотой дракон» откроется уже в декабре



В Улан-Удэ завершается реконструкция здания детско-юношеской спортивной школы № 18 «Золотой дракон». На полное обновление спортивного учреждения были выделены 61 млн рублей за счёт средств дальневосточной субсидии.



- Мы очень рады, что у наших воспитанников, детей микрорайона появится такое красивое, современное здание. Это будет прекрасным подарком к Новому году. Строительство ведётся под пристальным контролем всех структур, мы прошли экспертизы. Мэр города Игорь Шутенков, когда приезжал к нам, сказал, что его требование – чтобы работы были выполнены в срок и с высоким качеством, - сказала директор спортивной школы Светлана Фомицкая.



Вместо одноэтажного здания здесь возведён двухэтажный корпус площадью более 1000 квадратов. Подрядчик закрыл тепловой контур, проводит фасадные работы. Внутри приступили к штукатурке помещений, в раздевалках уже укладывают плитку, например, у девочек она будет ярко-оранжевого цвета.



В школе появится свой медицинский кабинет, которого раньше не было. И особая гордость – большой спортивный зал на втором этаже, где можно будет проводить соревнования с участием сотен спортсменов.



На этой неделе начнутся работы по подключению здания к отоплению, водо- и электроснабжению. После этого подрядчику необходимо будет завершить отделку помещений и установить оборудование. Также будет приобретён спортинвентарь – ковёр для занятий ушу, новые тренажёры и удобная мебель. Открытие школы состоится уже в декабре.



Посмотреть, как проходит реконструкция, можно в режиме онлайн. Рядом с «Золотым драконом» установлены видеокамеры, направленные на стройку.



Видео по ссылке: https://video.enforta.ru/tv/camera/100-6l6pw2rmAqZOmNUfpB3Fcp/0/?lang=ru



