Все ДТП с механическими повреждениями транспортных средств
За сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 24 аварий с механическими повреждениями транспортных средств.
Инспекторами ДПС выявлено 402 нарушения ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 14 водителей у которых имелись признаки опьянения, 2 водителя отказались от освидетельствования на состояние опьянения, и 2 водителя были привлечен за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения ему грозит уголовная ответственность
- Госавтоинспекция обращает внимание водителей на дорожные условия, связанные с выпадением осадков в виде снега на дорогах имеется скользкость дорожного полотна. Будьте осторожны за рулем транспортного средства, соблюдайте безопасную дистанцию, снижайте скорость движения при приближении к пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
Пешеходам также стоит позаботиться о собственной безопасности и соблюдать ПДД. Переходить проезжую часть нужно в установленных местах, убедившись, что переход безопасен и все транспортные средства остановились и пропускают вас.
Как сообщал «Байкал-Daily», в понедельник, 18 ноября, в посёлке Кичера Северо-Байкальского района произошло смертельное ДТП. При столкновении «Нивы» с «Уралом» скончался водитель легковушки.
За сутки на дорогах Бурятии произошло 24 аварии
Общество, Фото:
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