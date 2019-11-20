Виновника оштрафовали на 20 тысяч рублей
Прокурорская проверка, проведённая совместно со специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по Бурятии в Баргузинском районе выявила нарушение закона при продаже мясной продукции организациями торговли и общественного питания.
В продовольственном магазине «Тамир», принадлежащем индивидуальному предпринимателю, в продаже находилась мясная и колбасная продукция с истекшими сроками годности. На отдельной продукции отсутствовала маркировка о дате изготовления, сроках годности, наименовании производителя.
Выявлена продукция без товарно-сопроводительных документов, подтверждающих её качество, безопасность и легальность происхождения.
В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении. Суд оштрафовал виновника на 20 тысяч рублей.
В ходе проверки продукция снята с реализации, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В магазине в Бурятии торговали просроченной колбасой
Общество, Фото:
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