В магазине в Бурятии торговали просроченной колбасой

Виновника оштрафовали на 20 тысяч рублей



Прокурорская проверка, проведённая совместно со специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по Бурятии в Баргузинском районе выявила нарушение закона при продаже мясной продукции организациями торговли и общественного питания.



В продовольственном магазине «Тамир», принадлежащем индивидуальному предпринимателю, в продаже находилась мясная и колбасная продукция с истекшими сроками годности. На отдельной продукции отсутствовала маркировка о дате изготовления, сроках годности, наименовании производителя.



Выявлена продукция без товарно-сопроводительных документов, подтверждающих её качество, безопасность и легальность происхождения.



В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении. Суд оштрафовал виновника на 20 тысяч рублей.



В ходе проверки продукция снята с реализации, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

