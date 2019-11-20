Жителей Бурятии призывают участвовать в конкурсе «Гости у моей кормушки»

Конкурс стартует сегодня



20 ноября в ФГБУ «Заповедном Подлеморье» стартует интернет-конкурс «Гости у моей кормушки». Конкурс проводится с целью привлечения внимания населения к проблеме зимующих птиц и сохранения их численности.



- После наступления холодов многие люди делают кормушки для птиц, чтобы помочь им пережить трудный зимний период. Если вы этого ещё не сделали, поспешите смастерить кормушку, подкармливайте пернатых и ведите наблюдения за ними. Своими интересными и весёлыми историями о гостях своей кормушки делитесь в социальных сетях: «ВКонтакте» или «Facebook», на своей персональной странице. Также вы должны быть подписаны на странички учредителей конкурса. Истории размещайте с хэштегами: #гости_у_моей_кормушки #заповедное_подлеморье #диамедрб и не забывайте прикреплять фотографии или видео, - сообщают в «Заповедном Подлеморье».



К участию в интернет-конкурсе приглашаются жители республики. «Самого активного участника ждёт главный приз – планшет. Победители будут награждены дипломами и ценными призами», отметили здесь.



С положением об интернет-конкурсе «Гости у моей кормушки» можно ознакомиться на сайте учреждения.

