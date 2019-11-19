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В Улан-Удэ подсветили ещё 17 объектов

В Улан-Удэ подсветили ещё 17 объектов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Это дома, два путепровода, Городской Дом детско-юношеского творчества

В столице Бурятии к стандартной подсветке городских объектов подключили ещё 17.

Среди них 12 домов по пр. Победы, по ул. Смолина, 54 и два путепровода на пересечении пр. 50-лет Октября-ул. Ербанова и ул. Коммунистической-пр.Победы.

Также к этому списку добавились жилые дома по ул. Революции 1905 года, 16 и здание Городского Дома детско-юношеского творчества, сообщили в администрации Улан-Удэ.


подсветка
 
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