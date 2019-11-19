Самый большой каток Улан-Удэ откроется в пятницу

На Центральном стадионе стартует сезон массовых катаний



В эту пятницу, 22 ноября, открывается сезон массовых катаний на Центральном стадионе – самом большом катке Бурятии. Каток начнёт работать с 17 часов.



- Мы увеличили площадь ледового покрытия до 10 тысяч кв метров! А для детей – до 1 тыс. кв метров! – поделились в Дирекции спортивных сооружений.



Стоимость проката и катания осталась прежней.



Также совсем скоро состоится и традиционное торжественное открытие ледового сезона на Центральном стадионе с театрализованной программой. Точная дата будет названа позднее.

