На Центральном стадионе стартует сезон массовых катаний
В эту пятницу, 22 ноября, открывается сезон массовых катаний на Центральном стадионе – самом большом катке Бурятии. Каток начнёт работать с 17 часов.
- Мы увеличили площадь ледового покрытия до 10 тысяч кв метров! А для детей – до 1 тыс. кв метров! – поделились в Дирекции спортивных сооружений.
Стоимость проката и катания осталась прежней.
Также совсем скоро состоится и традиционное торжественное открытие ледового сезона на Центральном стадионе с театрализованной программой. Точная дата будет названа позднее.
Самый большой каток Улан-Удэ откроется в пятницу
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