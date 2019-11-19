В Улан-Удэ произойдёт массовое отключение света

«Байкал-Daily» представляет список адресов, попадающих под отключение



В связи с ремонтными работами в электросетях и на оборудовании ПО ГЭС филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» в четверг, 21 ноября будет отключена электроэнергия по следующим адресам:



- ДНТ Простор, ДНТ Долина, ДНТ Лесное, посёлок Аршан 48, ул. Ветеранов 18,20 49,56,76,78, ДНТ «Ургы» 35, 52, 87, 78, 89, 94, Юннатов 39, ипподром 1-28, котельная Ипподрома (У-УЭК), насосная (МУП Водоканал). (ВЛ-10кВ Ф.5 РП-Верхняя Березовка от РП-ВБ до СЯ-148 (ТП-2570, 21, 22, 43, 2506, 279) с 9-00 до 17-00 – для ремонта ВЛ).



- СНТ Строитель. (ТП-705 ВЛ-0,4кВ с 09-00 до 17-00 – для замены вводов).



- Ул. Лебедева 54 - 112, Таёжная 54 - 112, Безымянная 1 - 2, Лебедева 22 - 77. (ТП-782 ВЛ-0,4кВ с 9-00 до 17-00 – для замены вводов).



- Ул. Бограда 16-28, ул. Сахалинская 14-27. (ТП-610 ВЛ-0,4кВ руб.3 с 09-00 до 17-00 – для перевода абонентов).



- ДНТ Жаргаланта. (ТП-1505 РУ-0,4кВ с 09-00 до 12-00 – для технического обслуживания).



- Ул. Флотская 4-25, ул. Мирная 5, ул. Советская 1-115, ДНТ «Полесье», Дружбы 8, ул. Новая 5-30. (ТП-983 РУ-0,4кВ с 13-00 до 17-00 – для технического обслуживания).



- Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по РБ по Ул. 502 км 125, скважина №5 (Водоканал), ул. Успенского 1-54, ул. Лебедева 22-113, ул. Тулаева 63-119, ул. Талецкая 1-15, ул. Безымянная 1-15, ул. Таежная 54-113, база Сельстройкомплект, ПГСК №252, АЗС по ул. Ключевская 20, База ВСГУТУ, Сад «Энергетик», СТ «Удинский», СНТ «Вишня-2». (ВЛ-6кВ ф.15 ПС «Мясокомбинат» (ТП-589/1,1137,756,825,1239,589,782,722,50,1179,727,659) с 9-00 до 17-00 – для перетяжки провода).

