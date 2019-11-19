Жителей Бурятии просят сообщить, где торгуют смертью

Акция продлится до конца ноября



11 ноября в Бурятии стартовала общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». Жителей просят сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков в дежурные части территориальных отделов полиции, а также на телефон доверия МВД Бурятии 29-22-92.



В рамках акции жители Мухоршибирского района сообщили в полицию о том, что 28-летний мужчина употреблял наркотики и устроил дебош.



- В отношении гражданина был составлен протокол об административном правонарушении, проведена разъяснительная работа. Мужчина привлечён к административной ответственности, - сообщила заместитель начальника отдела межведомственного взаимодействия управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Бурятии Наталья Безъязыкова.



Всего с начала акции по Бурятии выявлено 29 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, задокументировано 56 административных правонарушений, из них 37 связанны с незаконным употреблением наркотиков.



Кроме этого, принимаются вопросы о консультирование и лечении от наркотической зависимости на телефон доверия республиканского наркологического диспансера 56-59-11.



- В случае если гражданин самостоятельно обращается к врачам, для оказания наркологической помощи, эта помощь может быть оказана анонимно. Абсолютно весь спектр медицинских услуг, которые может предоставляться в России, ему будет оказан. Это диагностика, лечение, все профилактические, реабилитационные мероприятия, они в полной мере будут оказаны, - добавила Наталья Безъязыкова.



В Бурятии на телефон наркодиспансера поступило 13 звонков, 3 из них с просьбой оказать медицинскую помощь.



Акция «Сообщи, где торгуют смертью» продлится 29 ноября.

