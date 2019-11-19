 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Ноября

18 Ноября

Популярное

Жителей Бурятии просят сообщить, где торгуют смертью

Жителей Бурятии просят сообщить, где торгуют смертью
Общество, 
Акция продлится до конца ноября

11 ноября в Бурятии стартовала общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». Жителей просят сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков в дежурные части территориальных отделов полиции, а также на телефон доверия МВД Бурятии 29-22-92.

В рамках акции жители Мухоршибирского района сообщили в полицию о том, что 28-летний мужчина употреблял наркотики и устроил дебош.

- В отношении гражданина был составлен протокол об административном правонарушении, проведена разъяснительная работа. Мужчина привлечён к административной ответственности, - сообщила заместитель начальника отдела межведомственного взаимодействия управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Бурятии Наталья Безъязыкова.

Всего с начала акции по Бурятии выявлено 29 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, задокументировано 56 административных правонарушений, из них 37 связанны с незаконным употреблением наркотиков.

Кроме этого, принимаются вопросы о консультирование и лечении от наркотической зависимости на телефон доверия республиканского наркологического диспансера 56-59-11.

- В случае если гражданин самостоятельно обращается к врачам, для оказания наркологической помощи, эта помощь может быть оказана анонимно. Абсолютно весь спектр медицинских услуг, которые может предоставляться в России, ему будет оказан. Это диагностика, лечение, все профилактические, реабилитационные мероприятия, они в полной мере будут оказаны, - добавила Наталья Безъязыкова.

В Бурятии на телефон наркодиспансера поступило 13 звонков, 3 из них с просьбой оказать медицинскую помощь.

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» продлится 29 ноября.
наркотики акция МВД Бурятии
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии командиры взводов изучают сирийский опыт
В Бурятии командиры взводов изучают сирийский опыт
Общество, 19.11.2019
Военнослужащие будут сдавать зачёты по всем предметам боевой подготовки
Школьников Бурятии научат правовой грамотности
Школьников Бурятии научат правовой грамотности
Общество, 19.11.2019
МВД запустило акцию «Декада правовых знаний»

Школьники Бурятии изучают птиц
Школьники Бурятии изучают птиц
Общество, 19.11.2019
Юные лесники узнали, какие птицы остаются зимовать в республике
Улан-удэнские «квартала» могут обрести названия
Улан-удэнские «квартала» могут обрести названия
Общество, 19.11.2019
40-м или 100-м кварталам предлагают дать звучные названия
Первому бурятскому роману исполнилось 70 лет
Первому бурятскому роману исполнилось 70 лет
Общество, 19.11.2019
В Национальной библиотеке открылась книжная выставка, посвящённая 70-летию со дня выхода в свет романа Жамсо Тумунова
В «партизанской деревне» в Улан-Удэ выставят танки и реактивный миномёт
В «партизанской деревне» в Улан-Удэ выставят танки и реактивный миномёт
Общество, 19.11.2019
В улан-удэнском парке «Патриот» появится 20 единиц боевой техники
В дацанах Бурятии идут молебны о родителях
В дацанах Бурятии идут молебны о родителях
Общество, 19.11.2019
Ламы читают специальную сутру
Бурятская певица снялась в клипе в фантастических образах
Бурятская певица снялась в клипе в фантастических образах
Общество, 19.11.2019
Первый клип певицы Арюны Нимаевой получился очень необычным
Лучших юных шашистов определят в Бурятии
Лучших юных шашистов определят в Бурятии
Общество, 19.11.2019
Состоится первенство по русским шашкам
Пожарно-спасательная часть Иркутской области признана лучшей в стране
Пожарно-спасательная часть Иркутской области признана лучшей в стране
Общество, 19.11.2019
В июле 2019 года исполнилось 30 лет со дня образования специализированной пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы в Иркутской области
«Мастер Алик»: Актёр «Чайника» показал владение нунчаками
«Мастер Алик»: Актёр «Чайника» показал владение нунчаками
Общество, 19.11.2019
По признанию Алика Санжиева, нунчаки – увлечение его юности  
Известный бурятский оружейник поступил в итальянскую академию
Известный бурятский оружейник поступил в итальянскую академию
Общество, 19.11.2019
Жигжит Баясхаланов открыл новую галерею в Санкт-Петербурге
В Бурятии малолетние хулиганы поучились в технопарке
В Бурятии малолетние хулиганы поучились в технопарке
Общество, 19.11.2019
Дети прошли курсы обучения по программе «Аэроквантум»

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^