В Читу пришёл 21 новый автобус марки ЛиАЗ
Автобусы оснащены видеокамерами, электронными табло, платёжными терминалами, автоматическими системами пожаротушения, кондиционерами и пандусами. На новых автобусах нанесены надписи: «В Чите жить классно», сообщает «Zab.TV».
Автор патриотического слогана, Валентина Коваль, признаётся - любит Читу, и всегда с радостью возвращается из командировок домой.
Новый транспорт планируется поставить на рейс в течение двух недель – сейчас главное узнать, какое количество автобусов требуется для определённого района. Маршруты уже известны: всего их семь, также установлена стоимость проезда – 26 рублей, говорится в сюжете «Zab.TV».
Новые читинские автобусы украсили надписью «В Чите жить классно»
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