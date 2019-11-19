Улан-удэнские «квартала» могут обрести названия

В администрации города отметили, что до конца месяца комитет по архитектуре и градостроительству с участием специалистов по адресному хозяйству, отделу по наружной рекламе внесёт предложения о целесообразности переименования существующих городских кварталов, либо присвоения названий новым микрорайонам. Затем будет проведён опрос горожан на сайте «Активный горожанин» и в социальных сетях.







Первое публичное предложение уже озвучил тележурналист и депутат Народного Хурала Намсарай Намсараев.



- На округе 21 есть мкрн 1 (Шишковка). Предложение дать ему название «Первый», - поделился Намсараев.



В администрацию города и мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову поступили предложения от горожан о присвоении названий микрорайонам столицы республики. Кварталы, которые сейчас известны лишь по номерам, предлагается назвать в честь знаменитых улан-удэнцев или знаковых исторических событий. Идея была озвучена на пятничной планёрке в мэрии.В связи с этим градоначальник Игорь Шутенков поручил комитету по архитектуре и градостроительству обсудить с горожанами варианты звучных названий вместо цифровых обозначений.- Это не означает, что горожанам придётся менять данные в паспортах, заказывать новые документы, идти в МФЦ за справками и т.д. Из бюджета не будут выделяться средства на переименование улиц, замену табличек, изменение реестра адресного хозяйства, - прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе мэрии.К слову, в Улан-Удэ повсеместно используется неправильное слово «кварталА» вместо «кварталы». Это зачастую удивляет приезжих, но почти все жители продолжают ставить неправильное ударение.