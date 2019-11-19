Юбилейная «Театральная осень» пройдёт в Цокто-Хангиле
27 и 28 ноября в Агинском Бурятском округе состоится тридцатый, юбилейный межмуниципальный смотр-конкурс имени бурятского драматурга Даширабдана Одбоевича Батожабая среди народных театров и драматических коллективов «Театральная осень». Учредителями и организаторами смотра-конкурса стали окружная администрация и центр развития бурятской культуры Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба центра.
В этот раз смотр-конкурс пройдёт на благодатной земле Цокто-Хангила. В доме культуры села на протяжении двух дней свои новые постановки покажут артисты народных театров и лучших драматических коллективов Агинского округа.
В прошлом году мероприятие проходило с 30 ноября по 1 декабря в посёлке Могойтуй. Гран-при конкурса получили драматический коллектив сельского поселения «Цаган-Челутай» и Могойтуйский народный театр.
В Агинском округе театры соберутся на смотр-конкурс имени Батожабая
Общество, Фото:
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