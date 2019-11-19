Ламы читают специальную сутру
«Найдан чого» – так называется сутра, которую читают сегодня, в основной день Лхабаб Дуйсэн хурала, ламы.
- Это ритуал Подношения восхваления Шестнадцати Архатам, которые первыми встретили Будду после его 90-дневного пребывания в мире 33 небожителей, где Будда давал Учение своей матери царице Махамайе и другим обитателям этих земель, - сообщила пресс-секретарь Иволгинского дацана Алла Намсараева.
В этот день все, кто приходит в дацаны, могут помолиться за своих родителей - живых и ушедших, тем самым поблагодарить их.
В дацанах Бурятии идут молебны о родителях
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