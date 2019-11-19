Пожарно-спасательная часть Иркутской области признана лучшей в стране

В июле 2019 года исполнилось 30 лет со дня образования специализированной пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы в Иркутской области



Она была признана лучшей в России по итогам 2019 года, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.



В этом году сотрудники выполняли свой долг, ликвидируя последствия масштабной чрезвычайной ситуации в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском, Куйтунском, Заларинском, Усольском, Шелеховском, Черемховском и Слюдянском районах, где произошло подтопление в 135 населённых пунктах. Сотни спасенных жизней, и после – длительная и тщательная работа по разбору завалов, расчистке дорог, оказанию адресной помощи пострадавшему населению.



На сегодняшний день в штатном расписании специализированной пожарно-спасательной части 127 единиц должностей, 30 единиц основной и вспомогательной техники. Ежедневно на боевое дежурство в составе дежурной смены заступает от 18 до 23 человек личного состава и от 6 до 8 единиц техники.



Перед подразделением поставлены задачи по проведению аварийно-спасательных работ при стихийных бедствиях, при тушении крупных пожаров, по проведению аварийно-спасательных работ и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях. В их отсутствие часть находится в состоянии боевого дежурства и участвует в тушении пожаров по месту дислокации.



- Жители Иркутской области называют нас «спецназом» МЧС России. И, действительно, наша задача в максимально короткий срок выдвинутся в любую точку не только нашего региона, но и всей России для ликвидации чрезвычайных ситуаций. На это отводится менее одного часа. Мобильность, автономность, профессиональная и физическая подготовка – то, что является нашим «оружием». Эта высокая планка была задана нашими предшественниками, и мы её не понижаем, - отметил начальник специализированной пожарно-спасательной части подполковник внутренней службы Виталий Буталов.



За последние 5 лет подразделение совершило более 7 тысяч выездов на пожары, дорожно-транспортные происшествия, иные происшествия и чрезвычайные ситуации.



