Иркутские дзюдоисты завоевали 2 медали на первенстве России

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области

У них «золото» среди юниоров и «бронза» у юниорок



Спортсмены Иркутской области завоевали золотую и бронзовую медали на первенстве России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. Соревнования проходили с 14 по 17 ноября в Красноярске и собрали сильнейших дзюдоистов страны.



Среди юниоров в весовой категории до 60 кг победил воспитанник спортивного клуба «Мори» Хетаг Басаев. В финале иркутский дзюдоист оказался сильнее соперника из Чеченской республики Изнаура Сааева, который выиграл серебряную медаль турнира. Бронзовые медали взяли Степан Сынкин (Свердловская область) и Ачыты Домбуу (Республика Тыва).



Среди юниорок бронзовую медаль в весе до 63 кг выиграла Дарья Васильева. В этой весовой категории победу одержала спортсменка из Свердловской области Ксения Халтурина. Серебряным призёром стала Анастасия Гончарова из Краснодарского края. Ещё одна бронза – у краснодарской дзюдоистки Ксении Галицкой.



Напомним, Хетаг Басаев учится в училище олимпийского резерва города Иркутска и тренируется под руководством Эргаша и Фотеха Махмадбековых. Дарья Васильева занимается дзюдо в областной школе высшего спортивного мастерства под руководством тренера Владимира Карико. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

