«Молодёжный Кубок» прошёл на олимпийской трассе в Сочи
Спортсмены из Братска успешно выступили на всероссийских соревнованиях по санному спорту «Молодёжный Кубок», которые с 12 по 17 ноября прошли на олимпийской трассе в Сочи. Участие приняли более 70 спортсменов из Кемеровской и Московской областей, Красноярского, Краснодарского и Пермского краёв. Сборную команду Иркутской области представляли занимающиеся спортивной школы олимпийского резерва Александра Зубкова в составе 18 человек.
Среди юношей 16-17 лет на одноместных санях первое место занял Артём Чупров, второе место у Халила Абилова. Среди юношей 14-15 лет на одноместных санях золотую медаль завоевал Юрий Верхошанский. Среди девушек на одноместных санях в аналогичной возрастной категории третьей стала Полина Парилова.
Среди девушек 16-17 лет на двухместных санях победил экипаж Снежаны Лысаковой и Анастасии Азаровой. Среди юношей 14-15 лет на двухместных санях экипаж Юрия Верхошанского и Максима Константинова занял первую ступень пьедестала. Среди девушек 14-15 лет на двухместных санях победу одержали Екатерина Рябова и Элиза Ханнанова.
В командных соревнованиях сборная Приангарья в составе Артёма Чупрова, Марии Киреевой, Снежаны Лысаковой, Анастасии Азаровой заняла второе место. Об этом сообщает минспорта Иркутской области.
Саночники Братска успешно выступили на всероссийских соревнованиях
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