Саночники Братска успешно выступили на всероссийских соревнованиях

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области

«Молодёжный Кубок» прошёл на олимпийской трассе в Сочи



Спортсмены из Братска успешно выступили на всероссийских соревнованиях по санному спорту «Молодёжный Кубок», которые с 12 по 17 ноября прошли на олимпийской трассе в Сочи. Участие приняли более 70 спортсменов из Кемеровской и Московской областей, Красноярского, Краснодарского и Пермского краёв. Сборную команду Иркутской области представляли занимающиеся спортивной школы олимпийского резерва Александра Зубкова в составе 18 человек.



Среди юношей 16-17 лет на одноместных санях первое место занял Артём Чупров, второе место у Халила Абилова. Среди юношей 14-15 лет на одноместных санях золотую медаль завоевал Юрий Верхошанский. Среди девушек на одноместных санях в аналогичной возрастной категории третьей стала Полина Парилова.



Среди девушек 16-17 лет на двухместных санях победил экипаж Снежаны Лысаковой и Анастасии Азаровой. Среди юношей 14-15 лет на двухместных санях экипаж Юрия Верхошанского и Максима Константинова занял первую ступень пьедестала. Среди девушек 14-15 лет на двухместных санях победу одержали Екатерина Рябова и Элиза Ханнанова.



В командных соревнованиях сборная Приангарья в составе Артёма Чупрова, Марии Киреевой, Снежаны Лысаковой, Анастасии Азаровой заняла второе место. Об этом сообщает минспорта Иркутской области.

