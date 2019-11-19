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В Усть-Орде прошла спартакиада национальных видов спорта

В Усть-Орде прошла спартакиада национальных видов спорта
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Первое место заняла команда Эхирит-Булагатского района

Более 130 спортсменов из шести районов Иркутской области приняли участие в VII спартакиаде Усть-Ордынского Бурятского округа по национальным видам спорта, которая прошла в посёлке Усть-Ордынский. На церемонии открытия присутствовали заместитель губернатора региона – руководитель администрации УОБО Анатолий Прокопьев и мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев.

- Окружная спартакиада по национальным видам спорта проводится в рамках ведомственной целевой программы «Развитие национальных и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа», на реализацию которой ежегодно из областного бюджета выделяется 3,5 млн рублей. Господдержка помогает развивать уникальные виды спорта, которые являются частью этнической культуры народов, проживающих на территории УОБО. К примеру, на спартакиаде состязаются одновременно и в русском виде спорта – поднятии гирь, и в бурятские шахматы – «шатар». В этом году впервые в программу включена игра в кости «шагай наадан», – сообщил Анатолий Прокопьев.

Старинная бурятская игра «шагай наадан» будет также впервые включена в спортивные программы областного культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан-2020» и школьного «Сур-Харбана». Кроме того, в следующем году будет скомплектована команда Иркутской области для участия в международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана», в спортивную программу которого входит «шагай наадан».

Общекомандное первое место на VII спартакиаде Усть-Ордынского Бурятского округа по национальным видам спорта заняла команда Эхирит-Булагатского района, второе – команда Осинского района, и третье место завоевали спортсмены Боханского района. Абсолютным чемпионом по стрельбе из бурятского лука стала Алина Ерёменко. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
спартакиада спорт Усть-Ордынский Бурятский округ национальные виды спорта
 
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