Первое место заняла команда Эхирит-Булагатского района
Более 130 спортсменов из шести районов Иркутской области приняли участие в VII спартакиаде Усть-Ордынского Бурятского округа по национальным видам спорта, которая прошла в посёлке Усть-Ордынский. На церемонии открытия присутствовали заместитель губернатора региона – руководитель администрации УОБО Анатолий Прокопьев и мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев.
- Окружная спартакиада по национальным видам спорта проводится в рамках ведомственной целевой программы «Развитие национальных и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа», на реализацию которой ежегодно из областного бюджета выделяется 3,5 млн рублей. Господдержка помогает развивать уникальные виды спорта, которые являются частью этнической культуры народов, проживающих на территории УОБО. К примеру, на спартакиаде состязаются одновременно и в русском виде спорта – поднятии гирь, и в бурятские шахматы – «шатар». В этом году впервые в программу включена игра в кости «шагай наадан», – сообщил Анатолий Прокопьев.
Старинная бурятская игра «шагай наадан» будет также впервые включена в спортивные программы областного культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан-2020» и школьного «Сур-Харбана». Кроме того, в следующем году будет скомплектована команда Иркутской области для участия в международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана», в спортивную программу которого входит «шагай наадан».
Общекомандное первое место на VII спартакиаде Усть-Ордынского Бурятского округа по национальным видам спорта заняла команда Эхирит-Булагатского района, второе – команда Осинского района, и третье место завоевали спортсмены Боханского района. Абсолютным чемпионом по стрельбе из бурятского лука стала Алина Ерёменко. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Усть-Орде прошла спартакиада национальных видов спорта
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он стал лучшим туристическим сувениром среди напитков высокой ценовой категории
В соревнованиях примут участие военные из Бурятии
На соревнования приехали спортсмены из Благовещенска, Владивостока, Иркутска, Красноярска и Томска
Всего на соревнованиях сборная Иркутской области завоевала 15 медалей
Районы и предприятия представят свою продукцию на территории ФСК
Её торжественное открытие состоится 21 декабря
На Центральном стадионе стартует сезон массовых катаний
Это дома, два путепровода, Городской Дом детско-юношеского творчества
Синоптики озвучили прогноз погоды на ближайшие три дня
«Байкал-Daily» представляет список адресов, попадающих под отключение
Минкультуры Бурятии вручило учреждению сертификат на 100 тысяч рублей
Это первая тройня в республиканском перинатальном центре на Пирогова
Военнослужащие будут сдавать зачёты по всем предметам боевой подготовки
МВД запустило акцию «Декада правовых знаний»
Юные лесники узнали, какие птицы остаются зимовать в республике