Всего на соревнованиях сборная Иркутской области завоевала 15 медалей
С 12 по 14 ноября в Московском дворце ушу прошли соревнования за кубок России и всероссийский турнир по ушу-саньда. Сборная спортивной федерации ушу Иркутской области, которую представляли спортсмены из Иркутска, Ангарска, Усть-Илимска, Саянска и Куйтуна, завоевала 5 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых медалей.
Иркутск на турнире представляла одна из самых титулованных в регионе спортсменок по ушу-саньда, мастер спорта Валерия Билял. В финале Валерия одержала победу над мастером спорта по ушу-саньда из города Владимир и завоевала «золото».
– Следующий этап для Валерии – это чемпионат России, который пройдёт в марте в Москве. А затем, если Билял попадёт в сборную страны, она отправится на чемпионат Европы по ушу-саньда, – рассказал её тренер Денис Дмитриев.
Напомним, в апреле иркутская спортсменка Валерия Билял стала чемпионкой Европы по ушу. В соревнованиях принимали участие более тысячи спортсменов из 24 стран мира. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
Иркутянка стала обладательницей кубка России по ушу
Общество, Фото:
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