В соревнованиях примут участие военные из Бурятии
20 и 21 ноября в иркутском дворце спорта «Труд» состоится V всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою, посвящённый памяти кавалера ордена Мужества подполковника ФСБ России Павла Скороходова.
В турнире примут участие порядка 200 спортсменов из Забайкальского, Красноярского, Алтайского краёв; Сахалинской, Томской, Омской, Новосибирской, Иркутской областей; республики Хакасия; Иркутска; а также команды сухопутных войск (республика Бурятия); военно-космических сил (Иркутская область); десантных войск (республика Бурятия, Омск); УФСБ России по Красноярскому краю. Команду города Иркутска и Иркутской области представят порядка 50 спортсменов. Поединки пройдут в трёх возрастных группах: 14-15 лет, 16-17 лет и старше 18 лет.
- Состав участников очень сильный. Поэтому соревнования будут зрелищными. Второй год подряд к нам приедет легендарный боец смешанных единоборств Сергей Харитонов. Традиционно будут присутствовать члены президиума федерации армейского рукопашного боя России. На торжественном открытии выступит известный шансонье Гера Грач, – рассказал мастер спорта России Артём Мелкоступов.
20 ноября с 10:00 начнутся предварительные и полуфинальные бои. 21 ноября в 16:30 состоится торжественное открытие турнира, бои за первые места среди мужчин, награждение победителей и призёров турнира. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
Возрастное ограничение 12+
В Иркутске стартует всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою
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