Её торжественное открытие состоится 21 декабря
В Иркутске в сквере имени Кирова начался монтаж главной новогодней ёлки города. 18 ноября стартовала установка 25-метрового каркаса. После монтажа конструкцию украсят искусственной хвоёй и оформят световыми элементами.
- Традиционно на главной площади города к новому году будет построен ледовый городок, который будет состоять из 20 фигур, большой и малых горок. Некоторые интересные детали мы пока оставим в секрете. Однако, отмечу, что иркутян ожидают оригинальные решения по иллюминации площади, – рассказал директор МАУ «Праздник» Антон Титков.
Торжественное открытие главной ёлки Иркутска состоится 21 декабря, сообщает пресс-служба городской администрации.
В Иркутске устанавливают главную новогоднюю ёлку
Общество, Фото:
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