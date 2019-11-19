В Иркутске устанавливают главную новогоднюю ёлку

Общество, Фото: пресс-служба администрации города Иркутска

Её торжественное открытие состоится 21 декабря



В Иркутске в сквере имени Кирова начался монтаж главной новогодней ёлки города. 18 ноября стартовала установка 25-метрового каркаса. После монтажа конструкцию украсят искусственной хвоёй и оформят световыми элементами.



- Традиционно на главной площади города к новому году будет построен ледовый городок, который будет состоять из 20 фигур, большой и малых горок. Некоторые интересные детали мы пока оставим в секрете. Однако, отмечу, что иркутян ожидают оригинальные решения по иллюминации площади, – рассказал директор МАУ «Праздник» Антон Титков.



Торжественное открытие главной ёлки Иркутска состоится 21 декабря, сообщает пресс-служба городской администрации.

