Набор чая из Бурятии получил гран-при всероссийского конкурса

Он стал лучшим туристическим сувениром среди напитков высокой ценовой категории



Подарочный набор чая из Бурятии получил гран-при на всероссийском конкурсе «Туристический сувенир». Общенациональный финал конкурса состоялся в Саратове в начале ноября, сообщает пресс-служба минздрава РБ.



По информации организаторов конкурса, всего на участие в «Туристическом сувенире» было заявлено 2349 туристических сувениров из 66 регионов страны. Один из окружных этапов по Сибири и Дальнему Востоку состоялся в Улан-Удэ. Среди 39 лауреатов Дальневосточного федерального округа 33 были из Республики Бурятия.



К участию в общенациональном финале в Саратове были приглашены авторы 514 туристических сувениров из 52 регионов страны, ставшие лауреатами окружных этапов и региональных конкурсов в 2019 году. Из них авторы 401 туристического сувенира из 45 регионов смогли очно презентовать свои работы в рамках выставки в Саратове.



Лауреатами от Бурятии в финале всероссийского конкурса «Туристический сувенир» 2019 стали:



Этнографический сувенир



Ценовая категория VIP:

Гран-при – Нож подарочный бурятский традиционный «Толи» («Зеркало»), Мэрдыгеев Бато;

Специальный диплом «За креативное продвижение территории» – Байкальский кедр, ООО «Ориентал Вэй».



Сувенир города



Средняя ценовая категория:

2 место – Голова Ленина, ООО «Мододо»;

Высокая ценовая категория:

2 место – Тарелка Любимый город, Студия керамики Домбо.



Сувенир региона



Ценовая категория VIP:

2 место – Нож подарочный «Охотничий Бурятия-Т», Мэрдыгеев Бато;

3 место – Кулон с нефритом «Хранитель», Еремеева Виктория.



Гастрономический сувенир (еда)



Эконом-класс:

Специальный диплом «За продвижение территории с помощью гастрономического сувенира» – Джем облепиховый, Халиуллина Ирина.

Высокая ценовая категория:

3 место – Шоколадные конфеты в форме бууз в упаковке в форме позницы «Сибирское ассорти», ООО «Санса», Ванчикова Дулма.



Гастрономический сувенир (напитки)



Высокая ценовая категория:

Гран-при – Подарочный чайный набор «Адис», Центр восточной медицины.



Сувенир события



Эконом-класс:

1 место – Магнит «Сагаалган», Мясищева Лариса.



Сувенир туристического маршрута



Высокая ценовая категория:

1 место – Игрушка – Брелок конь Алтын и браслет из конского волоса, Викулова Елена.



Сувенир музея



Высокая ценовая категория:

3 место – Семейский сундучок, Мясищева Лариса.

Ценовая категория VIP:

3 место – Тарелка с иллюстрациями Б. Доржиева, Студия керамики Домбо.



Сувенир-игрушка



Высокая ценовая категория:

2 место – Колокольчик-фигурка в национальном костюме, Студия керамики Домбо.

