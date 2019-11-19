Набор чая из Бурятии получил гран-при всероссийского конкурса

Он стал лучшим туристическим сувениром среди напитков высокой ценовой категории
Подарочный набор чая из Бурятии получил гран-при на всероссийском конкурсе «Туристический сувенир». Общенациональный финал конкурса состоялся в Саратове в начале ноября, сообщает пресс-служба минздрава РБ.
По информации организаторов конкурса, всего на участие в «Туристическом сувенире» было заявлено 2349 туристических сувениров из 66 регионов страны. Один из окружных этапов по Сибири и Дальнему Востоку состоялся в Улан-Удэ. Среди 39 лауреатов Дальневосточного федерального округа 33 были из Республики Бурятия.
К участию в общенациональном финале в Саратове были приглашены авторы 514 туристических сувениров из 52 регионов страны, ставшие лауреатами окружных этапов и региональных конкурсов в 2019 году. Из них авторы 401 туристического сувенира из 45 регионов смогли очно презентовать свои работы в рамках выставки в Саратове.
Лауреатами от Бурятии в финале всероссийского конкурса «Туристический сувенир» 2019 стали:
Этнографический сувенир
Ценовая категория VIP:
Гран-при – Нож подарочный бурятский традиционный «Толи» («Зеркало»), Мэрдыгеев Бато;
Специальный диплом «За креативное продвижение территории» – Байкальский кедр, ООО «Ориентал Вэй».
Сувенир города
Средняя ценовая категория:
2 место – Голова Ленина, ООО «Мододо»;
Высокая ценовая категория:
2 место – Тарелка Любимый город, Студия керамики Домбо.
Сувенир региона
Ценовая категория VIP:
2 место – Нож подарочный «Охотничий Бурятия-Т», Мэрдыгеев Бато;
3 место – Кулон с нефритом «Хранитель», Еремеева Виктория.
Гастрономический сувенир (еда)
Эконом-класс:
Специальный диплом «За продвижение территории с помощью гастрономического сувенира» – Джем облепиховый, Халиуллина Ирина.
Высокая ценовая категория:
3 место – Шоколадные конфеты в форме бууз в упаковке в форме позницы «Сибирское ассорти», ООО «Санса», Ванчикова Дулма.
Гастрономический сувенир (напитки)
Высокая ценовая категория:
Гран-при – Подарочный чайный набор «Адис», Центр восточной медицины.
Сувенир события
Эконом-класс:
1 место – Магнит «Сагаалган», Мясищева Лариса.
Сувенир туристического маршрута
Высокая ценовая категория:
1 место – Игрушка – Брелок конь Алтын и браслет из конского волоса, Викулова Елена.
Сувенир музея
Высокая ценовая категория:
3 место – Семейский сундучок, Мясищева Лариса.
Ценовая категория VIP:
3 место – Тарелка с иллюстрациями Б. Доржиева, Студия керамики Домбо.
Сувенир-игрушка
Высокая ценовая категория:
2 место – Колокольчик-фигурка в национальном костюме, Студия керамики Домбо.
Набор чая из Бурятии получил гран-при всероссийского конкурса
Общество, Фото:
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