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Набор чая из Бурятии получил гран-при всероссийского конкурса

Набор чая из Бурятии получил гран-при всероссийского конкурса
Общество,  Фото:pixabay.com
Он стал лучшим туристическим сувениром среди напитков высокой ценовой категории

Подарочный набор чая из Бурятии получил гран-при на всероссийском конкурсе «Туристический сувенир». Общенациональный финал конкурса состоялся в Саратове в начале ноября, сообщает пресс-служба минздрава РБ.

По информации организаторов конкурса, всего на участие в «Туристическом сувенире» было заявлено 2349 туристических сувениров из 66 регионов страны. Один из окружных этапов по Сибири и Дальнему Востоку состоялся в Улан-Удэ. Среди 39 лауреатов Дальневосточного федерального округа 33 были из Республики Бурятия.

К участию в общенациональном финале в Саратове были приглашены авторы 514 туристических сувениров из 52 регионов страны, ставшие лауреатами окружных этапов и региональных конкурсов в 2019 году. Из них авторы 401 туристического сувенира из 45 регионов смогли очно презентовать свои работы в рамках выставки в Саратове.

Лауреатами от Бурятии в финале всероссийского конкурса «Туристический сувенир» 2019 стали:

Этнографический сувенир

Ценовая категория VIP:
Гран-при – Нож подарочный бурятский традиционный «Толи» («Зеркало»), Мэрдыгеев Бато;
Специальный диплом «За креативное продвижение территории» – Байкальский кедр, ООО «Ориентал Вэй».

Сувенир города

Средняя ценовая категория:
2 место – Голова Ленина, ООО «Мододо»;
Высокая ценовая категория:
2 место – Тарелка Любимый город, Студия керамики Домбо.

Сувенир региона

Ценовая категория VIP:
2 место – Нож подарочный «Охотничий Бурятия-Т», Мэрдыгеев Бато;
3 место – Кулон с нефритом «Хранитель», Еремеева Виктория.

Гастрономический сувенир (еда)

Эконом-класс:
Специальный диплом «За продвижение территории с помощью гастрономического сувенира» – Джем облепиховый, Халиуллина Ирина.
Высокая ценовая категория:
3 место – Шоколадные конфеты в форме бууз в упаковке в форме позницы «Сибирское ассорти», ООО «Санса», Ванчикова Дулма.

Гастрономический сувенир (напитки)

Высокая ценовая категория:
Гран-при – Подарочный чайный набор «Адис», Центр восточной медицины.

Сувенир события

Эконом-класс:
1 место – Магнит «Сагаалган», Мясищева Лариса.

Сувенир туристического маршрута

Высокая ценовая категория:
1 место – Игрушка – Брелок конь Алтын и браслет из конского волоса, Викулова Елена.

Сувенир музея

Высокая ценовая категория:
3 место – Семейский сундучок, Мясищева Лариса.
Ценовая категория VIP:
3 место – Тарелка с иллюстрациями Б. Доржиева, Студия керамики Домбо.

Сувенир-игрушка

Высокая ценовая категория:
2 место – Колокольчик-фигурка в национальном костюме, Студия керамики Домбо.
конкурс сувенирная продукция туризм Бурятия
 
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