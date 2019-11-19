Идею поддерживает движение «Трезвая Россия»
Глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев поддержал инициативу «Общероссийского народного фронта» сократить на федеральном уровне время продажи алкоголя в магазинах с 23:00 до 22:00. Об этом сообщают «Известия».
ОНФ направил соответствующее предложение в аппарат правительства, Минздрав, Минтруд и другие ведомства. В настоящее время регионы самостоятельно могут снижать время продажи алкоголя. Однако федеральными нормами продолжают пользоваться в 22 регионах.
Султан Хамзаев отмечает, что в регионах, в которых на продажу алкоголя отпущено меньше времени, ниже криминогенная обстановка.
- В тех регионах, где действует запрет на продажу алкоголя после 23:00, статистика по криминогенным проявлениям выше. Я имею в виду ДТП, травматизм, бытовые конфликты, в том числе те, которые происходят в ночное время, - цитируют Хамзаева «Известия».
К слову, Бурятия относится как раз к регионам, где алкоголь купить сложнее. Спиртное нельзя купить с 21:00 до 09:00.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2018 году в Бурятии работала съёмочная группа передачи «Россия-1» во главе с руководителем телепрограммы «Вести-Дежурная часть» Эдуардом Петровым и главой проекта «Трезвая Россия» Султаном Хамзаевым. По итогам рейдов вышел сюжет, в котором рассказали о спаивании жителей республики.
В России предлагают сократить время продажи алкоголя
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