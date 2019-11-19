В Улан-Удэ устроят благотворительное «Безумное чаепитие»

26 ноября в 18.30 Русский драмтеатр приглашает детей и их родителей на «Безумное чаепитие» в поддержку благотворительного фонда «Подари жизнь»
В этом году на мероприятии актеры представят свой творческий проект «Постихотворим» (0+). Его инициатором стала заслуженная артистка Бурятии Алена Байбородина, сообщает пресс-служба театра имени Бестужева.
Ежегодно «Безумное чаепитие» проводит благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжёлыми заболеваниями «Подари жизнь», учредителями которого стали актрисы Чулпан Хаматова и Дина Корзун. Мероприятие приурочено ко дню рождения фонда и традиционно проводится 26 ноября.
В этот день люди в самых разных уголках России и не только собираются, пьют чай и переводят средства на лечение детей, которые борются с раком. Третий год Государственный русский драматический театр им.Н.А.Бестужева участвует в инициативе фонда и проводит в стенах театра свое «Безумное чаепитие».
В этом году 26 ноября в 18.30 на Малой сцене вновь состоится встреча артистов и зрителей, только на этот раз гостям будет представлен эскиз детского спектакля «Постихотворим» при поддержке Союза театральных деятелей России. Это творческий проект основан на детских стихах современного поэта Веры Полозковой.
Вера Полозкова – один из самых популярных представителей интернет-поэзии. Ее детские стихи очень разные: веселые, грустные, милые, забавные, они не столько о детях, сколько о детстве, которое было у каждого. Артисты в игровой, творческой форме познакомят с ними ребят и родителей.
После показа состоится уже традиционное чаепитие в фойе. На мероприятие не будут продаваться билеты: любой желающий может прийти и посмотреть эскиз, выпить чаю и пожертвовать посильную сумму в фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь».
Если вы планируете прийти на «Безумное чаепитие» в Русский драматический театр, то напишите об этом в социальных сетях театра. Но даже если у вас не получится в этот день испить с актерами чай и посмотреть «Постихотворим», то всегда можно поддержать «Безумное чаепитие» ГРДТ, перечислив деньги на сайте друзей фонда «Подари жизнь» по ссылке https://friends.podari-zhizn.ru/node/8095
В Улан-Удэ устроят благотворительное «Безумное чаепитие»
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