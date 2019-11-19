Визит состоялся в рамках Года театра
В рамках проводимого в России Года театра, исправительную колонию №7 для женщин посетил актёр Русского драматического театра имени Бестужева Евгений Винокуров. Евгений Александрович рассказал о своём творческом пути, о своей работе и провёл мастер-класс по актёрскому мастерству для финалисток проекта «Женская академия».
- Этот проект в колонии действует с 2017 года, и был сделан по аналогии с телевизионным шоу «Пацанки». Тогда организаторы проекта задумались над тем, каким способом можно заставить даже злостных нарушительниц режима исправиться и подумать над своим поведением, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
Было решено перевоспитывать их при помощи развития у них чувства женственности. Сейчас проект реализуется в форме конкурса, где надо показать свои лучшие качества, не получать взыскания, чтобы не выбыть из проекта и не потерять возможность участвовать в дополнительных мастер-классах и мероприятиях «Женской академии».
Финал конкурса состоится уже в эту пятницу, и завершится он постановкой по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион».
Как сообщал «Байкал-Daily», в августе в женской колонии состоялась премьера спектакля-ребуса «Перемены». В необычной постановке сыграли шесть осуждённых женщин, седьмой актрисой стала режиссёр, глава продюсерского центра «Выдра» Карина Пронина.
В Улан-Удэ актёр провёл мастер-класс для осуждённых женщин
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