Инструменты поступают в рамках национального проекта «Культура»
В субботу, 16 ноября, первые пианино поступили в иркутские школы. 19 ноября музыкальные инструменты получат ещё 7 образовательных учреждений Ангарска, посёлка Мегет, и сёл Оёк и Хомутово, сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
Инструменты в регион поступают в рамках национального проекта «Культура», всего поступят 58 пианино. Сертификат на них министру культуры и архивов Иркутской области Ольге Стасюлевич вручили в Государственной Думе.
- Такой поддержки Иркутская область удостоена за программу предпрофильного образования в сфере фортепианного искусства. В нашем регионе её реализуют 58 детских школ искусств. Все они уже в этом году получат по одному новому музыкальному инструменту, - уточняют в министерстве.
Пианино отечественного производства модели «Мелодия» (производитель ООО «Тульская Гармонь») будут доставлены в учреждения до 20 декабря. Среди адресатов – школы искусств Бодайбо, Киренска, Кутулика, Жигалово, Магистрального, Еланцов. В Братске и Ангарске музыкальные инструменты получат по четыре учреждения, в Иркутске – девять.
Программы предпрофильного образования в сфере фортепианного искусства позволяют детям, окончившим музыкальную школу, в ней же готовиться к поступлению в средне-специальное учебное заведение. В Иркутской области таких два – это Братское музыкальное училище и Иркутский областной музыкальный колледж имени Фредерика Шопена.
Обучение в средне-специальном учебном заведении является обязательным этапом для поступления в высшее музыкальное учебное заведение – консерваторию.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятию по этому нацпроекту поступят 26 пианино.
В Иркутскую области начали поступать пианино
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