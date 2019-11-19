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Улан-удэнские рокеры впервые выступят с симфоническим оркестром

Улан-удэнские рокеры впервые выступят с симфоническим оркестром
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Сезон Dождей» сыграет с симфоническим оркестром театра оперы и балета

11 декабря состоится сольный концерт улан-удэнской рок-группы «Сезон Dождей» с симфоническим оркестром. Концерт состоится в рамках фестиваля Бурятской филармонии «Инди-классика».

Рокеры впервые исполнят свои песни вместе с симфоническим оркестром Бурятского государственного академического театра оперы и балета. Дирижировать будет Виталий Шевелев. Оркестровые партии для этого проекта пишет композитор из Бурятии, который сейчас живёт в Москве, Дмитрий Будников. Программа концерта будет включать в себя как известные песни группы «Сезона Dождей», так и новые.

- Это будет наш первый концерт рок-группы с оркестром. Спасибо театру оперы и балета, что поддержал идею. Играть с оркестром - большая честь и ответственность. В настоящее время идёт подготовительная работа: оркестровки пишет композитор Дмитрий Будников, группа «Сезон Doждей» активно репетирует и записывает альбом, - написала на своей странице в Facebook художественный руководитель Бурятской филармонии Наталья Уланова.

«Сезон Doждей» - самая популярная группа в Улан-Удэ на сегодняшний день. Коллектив, который существует под этим названием уже более десяти лет, не раз менял состав музыкантов. Но постоянной величиной в группе остаётся талантливый вокалист и автор песен Иван Уланов, который руководит творческим процессом и год за годом ведёт «Сезон Dождей» к новым вершинам. Кроме фронтмена, группа «СD» - это барабанщик Александр Козак и гитарист Сергей Конев.

«Инди-классика» - это экспериментальный фестиваль Бурятской филармонии, он посвящён музыкальным проектам, где различные направления современной музыки соединяются с академической традицией, классическими музыкальными инструментами и создают новые проекты с неповторимым звучанием. Название фестиваля связано с английским словом «independent» («независимый»). Этот проект даёт возможность получить новый опыт, как музыкантам, так и слушателям, сообщает пресс-служба бурятской государственной филармонии.
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