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Артисты из Владивостока открыли гастроли в Улан-Удэ «Царской невестой»

Артисты из Владивостока открыли гастроли в Улан-Удэ «Царской невестой»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Артисты Приморской сцены Мариинского театра рассказали о гастролях, уникальной постановке и работе с заслуженным артистом Бурятии

В Улан-Удэ приехали с гастролями артисты Приморской сцены Мариинского театра. Накануне на сцене Бурятского театра оперы и балета горожане впервые увидели спектакль «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова, которую в сентябре 2018 года поставил режиссёр Вячеслав Стародубцев.

Для артистов из Владивостока это первые настолько масштабные гастроли, в Улан-Удэ приехали 190 человек, включая солистов, хор, оркестр и техническую службу. Театр ставил постановки и в других городах, но ещё не было такого, чтобы работа велась пять дней подряд.

- Мы приехали с несколькими операми, прежде всего, это «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова. Я впервые в Бурятии, театр очень хороший и уютный, акустика также отличная, я думаю, мы сможем представить нашу труппу и музыку в очень выгодном свете. Это первые гастроли оперной труппы Приморской сцены и с несколькими постановками. Интересно, что из этого получится, потому что напряжённая работа должна мобилизовать все силы вокалистов и дать какой-то необычный результат, - рассказал главный дирижёр театра Павел Смелков.


Он также упомянул, что Мэргэн Санданов – заслуженный артист Бурятии, который в прошлом году присоединился к оперной труппе Приморской сцены, также выступит на родной сцене на гала-концерте и в заключительном спектакле гастролей «Тоске».

Ведущая солистка театра, исполнительница партии Марфы в «Царской невесте» Анастасия Кикоть, также упомянула в разговоре бурятского артиста.

- Мэргэн Санданов – удивительный человек, я работала с ним в спектакле «Кармен», он профессиональный, невероятно талантливый, поцелованный бурятским солнышком человек. Он влился в нашу труппу, и мы очень его любим, - отметила она.

Солистка рассказала, что «Царская невеста» - оригинальный спектакль, созданный специально для их театра, его можно увидеть только во Владивостоке. Тем не менее, постановку уже показывали в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас они рады представить оперу и бурятским зрителям.

- В Бурятии я второй раз, четыре года назад мы приезжали с концертом. Бурятия оставила очень яркий след, ваша культура и быт вдохновляет и очень колоритно окутывает каждого гостя, который приезжает в ваш город, - рассказала Анастасия Кикоть.


Сценография и костюмы для «Царской невесты» были разработаны Петром Окуневым, видео-проекции – Вадимом Дуленко. Постановщики подчеркнули, что одной из их целей в работе над проектом стало создание спектакля, «способного захватить современного зрителя и влюбить его в оперный жанр».

- Я исполняю партию Любаши в «Царской невесте», это моя самая любимая партия и этот спектакль - любимейший в репертуаре нашего театра. Любаша – настоящее олицетворение женщины, любящей и чувственной. Спектакль отличается необычной сценографией, яркой и самобытной, также у нас красивые костюмы и замечательные декорации, думаю, каждому зрителю будет интересно посмотреть, - подчеркнула солистка Приморской сцены Лаура Бустаманте.


Мариинский театр привёз в Улан-Удэ не только постановки, но и собственный просветительский проект «Театральное предисловие». Во Владивостоке этот проект действует уже второй сезон и пользуется большой популярностью.

- Публика приходит за час до спектакля или концерта и происходит беседа. Бесплатно и в организованном пространстве. Я рассказываю людям о предстоящем спектакле, о его особенностях – история создания, драматургия, или, например, рассказываю об артистах, если есть приглашённые или состоится важный дебют. Проект нужен, чтобы люди понимали, что они увидят и на что нужно обратить внимание. Классическая музыка – это то, что требует подготовки, - отметила музыковед театра Наталья Рогудеева.

Она добавила, что ей очень понравился Бурятский оперный театр, её впечатлила лепнина, отсылки к национальной культуре и в целом оригинальная архитектура здания.


На «Театральном предисловии» собралось много зрителей, люди внимательно слушали и обсуждали то, что им предстоит увидеть. Сам спектакль вышел впечатляющим, а зрители остались в восторге:

«Костюмы великолепные, очень красивые и запоминающиеся, и сама сцена интересная, мне все понравилось», «В восторге! Весь вечер прошёл в одно мгновение, артисты, музыка, и вот это видео в начале – очень красиво», «Ну это ведь Мариинский театр, не верится, что они у нас выступают, жалко, что я видела пустые места где-то. На гала-концерт тоже собираюсь», - рассказали зрители о впечатлениях от спектакля.

гастроли оперное искусство театр оперы и балета
 
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