Специалисты отмечают, что подобная работа расширяет кругозор
Для воспитанников улан-удэнского детского дома-интерната для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка» провели занятия по конструированию. Эту работу ребятами проводят руководители кружка робототехники.
- На занятиях ребята постигали первые навыки планирования предстоящей роботы, учились намечать последовательность её выполнения, осваивать приёмы работы, знакомились с инструментами и способами работы с ними. Во время конструирования ребята должны решить конструктивные задачи: они должны разные части и элементы привести в нужное взаимоположение, - сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
По словам специалистов, этот вид деятельности значительно расширяет кругозор детей, их знания о свойствах материалов и возможностях их применения. Конструирование открывает большой простор для фантазии и творчества.
В Улан-Удэ детей из «Журавушки» учили конструировать
Общество, Фото:
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