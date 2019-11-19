В Улан-Удэ детей из «Журавушки» учили конструировать

Специалисты отмечают, что подобная работа расширяет кругозор



Для воспитанников улан-удэнского детского дома-интерната для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка» провели занятия по конструированию. Эту работу ребятами проводят руководители кружка робототехники.



- На занятиях ребята постигали первые навыки планирования предстоящей роботы, учились намечать последовательность её выполнения, осваивать приёмы работы, знакомились с инструментами и способами работы с ними. Во время конструирования ребята должны решить конструктивные задачи: они должны разные части и элементы привести в нужное взаимоположение, - сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



По словам специалистов, этот вид деятельности значительно расширяет кругозор детей, их знания о свойствах материалов и возможностях их применения. Конструирование открывает большой простор для фантазии и творчества.

