«Бурятский Джеки Чан» сделал кувырок с топором









Короткий ролик просмотрели на сегодняшний день более 1600 раз, пользователи восхищаются «номером»: «Классно», «Очень круто», «В точку, круто» и т.д.



Арсалана Аюшеева метко прозвали «бурятским Джеки Чаном». Он выполняет головокружительные и уникальные трюки. Так, артист цирка уже делал кувырок



Перед выполнением трюков Арсалан тренируется с муляжами.



- Мне тоже страшно прыгать с холодными предметами, я сначала беру какой-нибудь самодельный муляж и прыгаю, только после отработки ждёт риск, - пояснял парень.

Короткий ролик просмотрели на сегодняшний день более 1600 раз, пользователи восхищаются «номером»: «Классно», «Очень круто», «В точку, круто» и т.д.Арсалана Аюшеева метко прозвали «бурятским Джеки Чаном». Он выполняет головокружительные и уникальные трюки. Так, артист цирка уже делал кувырок с работающей бензопилой или с косой Перед выполнением трюков Арсалан тренируется с муляжами.- Мне тоже страшно прыгать с холодными предметами, я сначала беру какой-нибудь самодельный муляж и прыгаю, только после отработки ждёт риск, - пояснял парень.









Пожалуйста, не пытайтесь повторить увиденное самостоятельно

Артист Государственного цирка Бурятии, акробат-вольтижёр Арсалан Аюшеев вновь поразил пользователей эффектным и весьма опасным трюком. Он выложил в Instagram видео, где делает сальто с топором. При приземлении молодой человек метает инструмент в столб.- Это было очень тяжело, потребовалось много терпения и силы воли. Я не мог попасть туда очень долго, но когда я попал, я сделал плохое сальто, и мне очень жаль. Ну что теперь, это того стоит, - подписал он видеозапись на английском языке.