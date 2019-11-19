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«Бурятский Джеки Чан» сделал кувырок с топором

«Бурятский Джеки Чан» сделал кувырок с топором
Общество, 
«Это было очень тяжело, потребовалось много силы воли», - поделился Арсалан Аюшеев

Артист Государственного цирка Бурятии, акробат-вольтижёр Арсалан Аюшеев вновь поразил пользователей эффектным и весьма опасным трюком. Он выложил в Instagram видео, где делает сальто с топором. При приземлении молодой человек метает инструмент в столб.

- Это было очень тяжело, потребовалось много терпения и силы воли. Я не мог попасть туда очень долго, но когда я попал, я сделал плохое сальто, и мне очень жаль. Ну что теперь, это того стоит, - подписал он видеозапись на английском языке. 

 

Короткий ролик просмотрели на сегодняшний день более 1600 раз, пользователи восхищаются «номером»: «Классно», «Очень круто», «В точку, круто» и т.д.

Арсалана Аюшеева метко прозвали «бурятским Джеки Чаном». Он выполняет головокружительные и уникальные трюки. Так, артист цирка уже делал кувырок с работающей бензопилой или с косой.

Перед выполнением трюков Арсалан тренируется с муляжами.

- Мне тоже страшно прыгать с холодными предметами, я сначала беру какой-нибудь самодельный муляж и прыгаю, только после отработки ждёт риск, - пояснял парень.


Пожалуйста, не пытайтесь повторить увиденное самостоятельно 
цирк
 
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