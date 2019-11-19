Обе попытки потерпели фиаско
Возвращаясь ночью домой после распития спиртного, 26-летний улан-удэнец решил украсть выручку из павильона. Он повредил рольставни, но пробраться в торговую точку не сумел. Тогда злоумышленник переключил внимание на соседний павильон. Но в помещении сразу сработала охранная сигнализация, и спустя некоторое время молодого человека задержали.
Ущерб составил более 14 тысяч рублей.
Ранее мужчина он не судим, официально не трудоустроен.
За покушение на кражу, сопряжённую с умышленным повреждением чужого имущества, возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Пьяный улан-удэнец не смог обворовать торговые павильоны
Общество, Фото:
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