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Пьяный улан-удэнец не смог обворовать торговые павильоны

Пьяный улан-удэнец не смог обворовать торговые павильоны
Общество,  Фото:pixabay.com
Обе попытки потерпели фиаско

Возвращаясь ночью домой после распития спиртного, 26-летний улан-удэнец решил украсть выручку из павильона. Он повредил рольставни, но пробраться в торговую точку не сумел. Тогда злоумышленник переключил внимание на соседний павильон. Но в помещении сразу сработала охранная сигнализация, и спустя некоторое время молодого человека задержали.

Ущерб составил более 14 тысяч рублей.

Ранее мужчина он не судим, официально не трудоустроен.

За покушение на кражу, сопряжённую с умышленным повреждением чужого имущества, возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
кража
 
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