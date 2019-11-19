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В Иркутской области дети катались на санках возле железной дороги

В Иркутской области дети катались на санках возле железной дороги
Общество,  Фото:pixabay.com
В отношении родителей составили административные протоколы

В полицию поступило сообщение, что около станции Гончарово в Иркутской области вблизи железнодорожного полотна ходят дети. Двое шестиклассников из города Шелехова катались на санках с горки, расположенной в непосредственной близости с железнодорожными путями.

Транспортные полицейские провели профилактические беседы с несовершеннолетними и передали их родителям, в отношении которых составлены протоколы об административном правонарушении за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

- Транспортная полиция предупреждает, что железная дорога – зона повышенной опасности и не место для игр и развлечений! Уважаемые родители, будьте внимательны к своим детям, рассказывайте им о страшных последствиях при нарушении правил безопасности на железной дороге! - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
транспортная полиция
 
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