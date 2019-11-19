По данным Бурятского гидрометцентра, 19 ноября по республике преимущественно без осадков
Небольшой снег по среднему Прибайкалью. Ветер юго-восточный 2-7, местами до 13 м/с. Температура ночью 26-31, местами 35-40, по Прибайкалью и юго-западу при облачности 17-22, днём 15-20, местами 24-29, по Прибайкалью и юго-западным районам 8-13 мороза.
В Улан-Удэ переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура ночью 27-29, днём 17-19 мороза.
В Бурятии температура опускалась до -40
Общество, Фото:
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