В Бурятии суд заставил мать-«кукушку» устроиться на работу

Долг на содержание дочери и сына перевалил за полмиллиона
Жительница Бурятии признана виновной в неуплате алиментов.
Женщина с 2015 года, когда была лишена родительских прав, ни разу не выплачивала алименты ни на содержание девятилетней дочери, растущей в приёмной семье, ни на пятилетнего сына, воспитывающегося в детском доме-интернате.
Более того, женщина не виделась с детьми и не интересовалась их судьбой. После привлечения к административной ответственности за неуплату алиментов нерадивая мать не исправилась, в связи с чем в отношении неё было возбуждено уголовное дело.
В судебном заседании подсудимая говорила о раскаянии, обещала, что будет выплачивать алименты и задолженность, превысившую 500 тысяч рублей.
- Суд назначил исправительные работы условно и обязал принять меры к трудоустройству и погашению задолженности по алиментным платежам, - сообщает пресс-служба Мухоршибирского районного суда Бурятии.
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Общество, Фото:
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