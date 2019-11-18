Очередь на получение бесплатных участков движется с черепашьей скоростью
Вместо земельных участков многодетным семьям предлагают предоставлять единовременную денежную выплату на приобретение или строительство жилья, сообщили в пресс-службе парламента Бурятии.
По закону, многодетная семья имеет право на бесплатный земельный участок с водой, электричеством и дорогами. В районах этот вопрос решается по-разному. В Бичурском районе с 2016 года было предоставлено около тысячи таких участков, причём подвести сюда воду, дороги и электричество не составило труда. На сегодня имеются даже более 100 свободных участков.
Непростая ситуация в Прибайкальском, Баргузинском, Кабанском и Северо-Байкальском районах, полностью или частично попавших в зону ограничения хозяйственной деятельности. Особый случай – Тункинский район, чья территория полностью входит в состав национального парка. Вопрос требует решения на федеральном уровне.
Между тем, в очереди на получение участка по республике состоит 7037 семей, из них 4277 семьей - в Улан-Удэ. Из-за ограниченности земельных ресурсов выделение участков для многодетных семей стало острой проблемой. В 2019-2021 годах запланировано предоставление соответственно лишь 100, 90 и 80 земельных участков.
Как сообщал «Байкал-Daily», предложения заменить земельные участки на денежные выплаты ранее уже поднимались в Бурятии. Прежний мэр Улан-Удэ Александр Голков предлагал выдавать вместо земли квартиры.
В Бурятии многодетным семьям предлагают давать деньги вместо земли
Общество, Фото:
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