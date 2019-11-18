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В Забайкалье отменили особый противопожарный режим

В Забайкалье отменили особый противопожарный режим
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Режим действовал в крае с 12 апреля

С 15 ноября на территории Забайкальского края отменён особо противопожарный режим, соответствующий приказ подписал губернатор края Александр Осипов. Документ опубликован на официальном портале региона.

Особый противопожарный режим действовал с 12 апреля, и был отменён в связи со «стабилизацией обстановки с пожарами и устранением причин, послуживших основанием для установления особого противопожарного режима».

В апреле на юге и юго-востоке Забайкальского края произошли сильные степные пожары. Пострадали 17 населённых пунктов. Травмы получили 36 человек. Ущерб оценивается в 1 млрд рублей. Уничтожено множество чабанских стоянок, домашние животные горели заживо.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно режиссёр и КВНщик Баяр Барадиев снял документальный фильм под названием «Почему мы горим?». В фильме-расследовании режиссёр пытается установить настоящие причины крупных пожаров.
противопожарный режим
 
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