Бурятский ювелир выбрал название для колье из 650 вариантов

Около недели назад известный бурятский ювелир Зорикто Жамбалов объявил о втором розыгрыше украшения собственной ручной работы – серег с лунным камнем «Утренняя роса». Чтобы выиграть изысканную работу, нужно было придумать название для другого его изделия – серебряного колье со вставками из благородного коралла и малахита, изготовленного в техниках объёмной чеканки.
Розыгрыш проходил в одном из популярных пабликов в Instagram. Он вызвал небывалый ажиотаж – предложили название для колье 648 человек. Среди вариантов были: Лебединое озеро, Лира Будды, Оэлун, Подарок хана, Хатан (Княгиня), Капли материнского молока, Серебряный дракон, Рог Малефисенты, Сердце Байкала, Дар Чингисхана и т.д.
В выходные Зорикто Жамбалов объявил об итогах конкурса: лучшее название, по его мнению, - «Посвящение Далай-Ламе».
- Такое название дали подписчики в конкурсе в Инстаграм, пожалуй, это лучшее название из более чем 600 предложенных. Благодарю, друзья! Просто не могу не назвать, - написал он на своей странице в «Фейсбуке».
Имя победителя Жамбалов не назвал.
Как сообщал «Байкал-Daily», в первом розыгрыше серебряного комплекта победила художница из Германии. Зоя Очирова. Девушке за самое лучшее название, данное украшению, достался разыгрываемый комплект.