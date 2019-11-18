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Бурятский ювелир выбрал название для колье из 650 вариантов

Бурятский ювелир выбрал название для колье из 650 вариантов
Общество, 
Зорикто Жамбалов завершил второй розыгрыш ювелирных украшений

Около недели назад известный бурятский ювелир Зорикто Жамбалов объявил о втором розыгрыше украшения собственной ручной работы – серег с лунным камнем «Утренняя роса». Чтобы выиграть изысканную работу, нужно было придумать название для другого его изделия – серебряного колье со вставками из благородного коралла и малахита, изготовленного в техниках объёмной чеканки.

Розыгрыш проходил в одном из популярных пабликов в Instagram. Он вызвал небывалый ажиотаж – предложили название для колье 648 человек. Среди вариантов были: Лебединое озеро, Лира Будды, Оэлун, Подарок хана, Хатан (Княгиня), Капли материнского молока, Серебряный дракон, Рог Малефисенты, Сердце Байкала, Дар Чингисхана и т.д.

В выходные Зорикто Жамбалов объявил об итогах конкурса: лучшее название, по его мнению, - «Посвящение Далай-Ламе».

- Такое название дали подписчики в конкурсе в Инстаграм, пожалуй, это лучшее название из более чем 600 предложенных. Благодарю, друзья! Просто не могу не назвать, - написал он на своей странице в «Фейсбуке».

Имя победителя Жамбалов не назвал.


Как сообщал «Байкал-Daily», в первом розыгрыше серебряного комплекта победила художница из Германии. Зоя Очирова. Девушке за самое лучшее название, данное украшению, достался разыгрываемый комплект.
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