Бурятский ювелир выбрал название для колье из 650 вариантов

Около недели назад известный бурятский ювелир Зорикто Жамбалов объявил о втором розыгрыше украшения собственной ручной работы – серег с лунным камнем «Утренняя роса». Чтобы выиграть изысканную работу, нужно было придумать название для другого его изделия – серебряного колье со вставками из благородного коралла и малахита, изготовленного в техниках объёмной чеканки.



Имя победителя Жамбалов не назвал.



