Танцевальная пара из Улан-Удэ стала финалистом турнира в Москве

Международный турнир «Русский стандарт» прошёл в Москве 8-10 ноября



Турнир внесён в единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий и носит статус официальных спортивных соревнований РФ.



Спортсмены танцевально-спортивного клуба «Данс-Лидер» Евгений Харахинов и Людмила Клочихина (тренеры Елена Королёва и Алексей Трифонов) из Улан-Удэ приняли участие в этом крупном турнире и добились определённых успехов. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в Союзе танцевального спорта Бурятии.



В категориях «Взрослые и Молодёжь, В класс» в стандартной и латиноамериканской программах Евгений и Людмила стали финалистами и дважды заняли пятое место. Соревнуясь в категории «Молодёжь, В класс» также стали финалистами и заняли в европейской программе шестое, а в латиноамериканской программе 4 места.



Танцевальный дуэт выступил в категориях «Взрослые и Молодёжь, А класс», где среди пар своего класса в стандартной программе стали третьими, а в латиноамериканской – вторыми.



Всего в турнире приняли участие более 2 900 спортсменов из 10 стран и 56 регионов России. Обслуживала турнир профессиональная судейская коллегия из 214 судей из 44 регионов России и 12 зарубежных стран, в т.ч. Албании, Латвии, Литвы, Эстонии, Белоруссии, Бельгии, Финляндии, Молдовы, Азербайджана, Грузии, Нидерландов, Испании.



